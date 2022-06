Sandra Busta, stellvertretende Koordinatorin des Palliativteams am Landesklinikum Hollabrunn, schloss den Lehrgang „Für immer anders… Trauernde Kinder, Jugendliche und Familien begleiten“ erfolgreich ab.

HOLLABRUNN. Die Inhalte der Weiterbildung waren kognitives Todes- und Trennungsverständnis von Kindern und Jugendlichen sowie die damit im Zusammenhang stehende Erwachsenenperspektive. Ebenso lernten die Teilnehmer über die Gesprächsführung mit Kindern, Jugendlichen und Familien, über den praxisorientierten Umgang mit Trauermodellen sowie über die systemischen Zusammenhänge in trauernden Familien. Trauerreaktionen, Familientrauerbegleitung im Sterbeprozess, Akuthilfe, Rituale, Bedeutung und Wirksamkeit waren weitere Lehrgangsinhalte, die den Teilnehmenden vermittelt wurden.

„Mit dem erworbenen Wissen möchte ich Familien in dieser schwierigen Zeit bestmöglich unterstützen und begleiten“, so DGKP Sandra Busta.

Bücher liegen auf

Ein Schwerpunkt der Weiterbildung bestand in der Ausarbeitung eines fachspezifischen Kinderbuches in Bezug auf das „Lavia“-Trauermodell. Dieses Modell wird oftmals in Seminaren, Trauergruppen und Einzelgesprächen für Erklärungen im Zusammenhang mit dem Thema „Trauer“ genutzt.

Im Büro des Palliativteams des Landesklinikums Hollabrunn liegen geeignete Bücher für die verschiedenen Altersgruppen zu diesem besonders sensiblen Thema auf. Diese können jederzeit gerne ausgeborgt werden.

Enorm wichtig

Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger gratulierte im Namen der Mitarbeiter des Landesklinikums Hollabrunn zum erfolgreichen Abschluss und betont, wie enorm wichtig diese qualitative Ausbildung als Grundlage für Trauerbegleitung ist, um junge Menschen in dieser sensiblen Zeit bestmöglich begleiten zu können.