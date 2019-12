Das bereits 52. Gesellschaftsschnapsen des UFC Hadres/Markersdorf wurde im Restaurant Pulkautaler in Untermarkersdorf abgehalten.

UNTERMARKERSDORF. Aufgrund der zahlreichen attraktiven, von den heimischen und regionalen Weinbauern und Wirtschaftstreibenden, Sportfreunden und Gönnern zur Verfügung gestellten Preise waren die 256 Karten bereits im Vorfeld verkauft. So fanden sich etwa 40 Schnapser ein, um einen dieser begehrten Preise zu erspielen. Mit der „Schnapserkrone“ hat sich letztlich Josef Stockinger aus Oberfellabrunn gekrönt, der einen Ultraflachbild-Farbfernseher sowie eine Sound-Bar, eine HIFI-Anlage und zwei Autobahn-Jahresvignetten (Gesamtwert ca. € 3.900), gespendet vom Fachmarkt Eichhorn aus Hadres, entgegennehmen durfte.

Tolle Preise erspielt

Unterlegener Gegner war Rudolf Loderer aus Hollabrunn, der sich jedoch über ein wertvolles Toshiba Raumklimagerät (Wert ca. € 2.000) freuen durfte, welches von Kältetechnik Bernhard Kinzl aus Spillern gespendet wurde. Der dritte Platz (eine Tiefkühlkombi sowie ein Geschirrspüler und eine Waschmaschine, Gesamtwert € 1.750, gespendet von Sportfreunden und Funktionären des UFC) ging an Josef Freitag. Sein unterlegener Gegner im kleinen Finale war Johann Kautz aus Neuruppersdorf, der sich über eine Schneefräse (Wert ca. € 800), gespendet von Herrn Thomas Gass aus Alberndorf, trösten durfte.

Gäste aus fernen Gebieten

Der 17. Platz ging an Wolfgang Koller, der sich über ein ganzes Wildschwein, gespendet von der Firma Wild und Fleisch Willinger GmbH aus Untermarkersdorf, freuen durfte.

Insgesamt wurden Sachpreise im Wert von 13.000 Euro an die siegreichen Schnapser verteilt. Dass sich das Turnier an großer Beliebtheit erfreut und über die regionalen Grenzen hinaus bekannt ist zeigt die Anreise so mancher Teilnehmer aus ferneren Gebieten wie Mödling, St. Pölten und Lilienfeld.