Eine Initiative der Weinviertel Tourismus GmbH und einiger Produzenten von Hohenwarth über Wildendürnbach, Großkrut und Wolkersdorf, um die geografischen Eckpunkte zu nennen, ermöglichte es Interessierten, am Produzentenalltag teilzunehmen. So zB konnte man am Genussgut Zeilinger-Wagner in Hohenwarth beim Vorbereiten und Einlegen von Zwetschken und Paradeisern zusehen. Diese sind letztendlich samt am Betrieb kaltgepressten Rapskernöl im Glas gelandet, bevor sie letztendlich dem Genuss dienen.

Natürlich wurde von allen teilnehmenden Betrieben auch fürs leibliche Wohl und Gemütlichkeit gesorgt.

Selbstverständlich war auch DI Hannes Weitschacher seitens der Weinviertel Tourismus GmbH 'on Genusstour', um sich vom Geschehen an Ort und Stelle ein Bild zu machen.