Egal ob Krise, Unwetter oder schöne und rührende Umstände - wir - das Bezirksblätter-Team ist für unsere Kunden und Leser da.

HOLLABRUNN (ag). Mit Witz, Charme aber auch kritischen Artikeln versucht das Redaktionsteam der Bezirksblätter Hollabrunn die aktuellen, brisanten Themen, die den Bezirk bewegt an unsere Leser weiter zuvermitteln. Wir verfügen über Profifotografen aber auch Spezialisten für bestimmte Themen.

Redaktion und Fotos

Unser langjährigster freier Redakteur und Profifotograf ist Herbert Schleich: "Im Retzer Land berichte ich gerne über seltene Schmankerl und über nachhaltige Projekte, die im speziellen für die Zukunft der Jugend in unserer Heimat relevant sind." Daniel Arbes, selbst Sportler ist ein Allrounder und kann über alle Events und Themen berichten: „Am liebsten sind mir Berichte über Sportveranstaltungen und Recherchen über aktuelle Themen.“ Als ehemaliger Hauptschullehrer und Musikschulleiter interessiert sich Josef Messirek besonders für die Bereiche Musik, Theater und Konzert: "Auch über die aktuelle Entwicklung im Pflichtschulbereich, in der Lehrlingsausbildung und in der Kirche berichte ich gerne." Alle unsere Berichte werden von den beiden Korrekturleserinnen auf Schreib- und Grammatikfehler begutachtet.

Alexandra Goll

"Als Leiterin der Redaktion füge ich alle Berichte, Presseaussendungen und Fotos jede Woche zusammen", so Alexandra Goll. Wenn Sie etwas Interessantes für die Redaktion zu erzählen haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind gerne bereit, lustige, kuriose und skandalöse Geschichten aufzunehmen - 02952/35 400.

Verkauf der Werbeflächen

Natürlich muss die ganze Zeitung auch finanziert werden. Dafür sorgen unsere beiden Verkäufer Monika Kirchhauer und Kurt Oblistil, der auch die Leitung der Geschäftsstelle Hollabrunn inne hat. Das Gestalten der Inserate sowie den Facebook-Auftritt, Kleinanzeigen und Stellenmarkt übernimmt unsere kreativste Mitarbeiterin - Stefanie Aigner. Und noch eine junge Mitarbeiterin gehört zum Team Hollabrunn - Sigrid Scheuer unterstützt unseren Niederösterreich-Geschäftsführer als Assistentin.

Regelmäßig halten wir auch die Tradition hoch und gehen gemeinsam Mittagessen. Da werden dann natürlich auch private Themen besprochen. Wir sind das Team Hollabrunn - Teamplayer und Ortschecker!