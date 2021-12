Die Sirene von Schöngrabern wurde bis ins Jahr 1988 im Gasthaus gesteuert

SCHÖNGRABERN. "Früher wurde die Sirene bei uns im Gasthaus gesteuert.", erzählt Johann Krammer der jeden Samstag pünktlich um 12.00 Uhr den Probealarm für die Funktion der Sirene auslöste. Bei Einsätzen liefen die Leute zum Gasthaus im Ortszentrum von Schöngrabern und der Alarm ging los. Bis ins Jahr 1988 steuerte Gastwirt und ältester Feuerwehrmann aus Schöngrabern Johann Krammer die Sirene für den Ort.

Umrüstung 1988

Erst nach Fertigstellung des Feuerwehrhauses im Jahr 1988 konnte direkt am Feuerwehrhaus eine Sirene montiert werden. Seit diesem Zeitpunkt ist die Feuerwehr in Schöngrabern auch unter der Notrufsnummer 122 erreichbar. Einige Jahre später wurde zusätzlich am Gemeindeamt eine zweite Sirene installiert, um die Lautstärke zu erhöhen.