In der drittgrößten Gemeinde des Bezirks tut sich ordentlich was. Mit einem bunt gemischten Team geht die Volkspartei Ziersdorf bei der Gemeinderatswahl 2020 als „Team Volkspartei Ziersdorf“ ins Rennen.

ZIERSDORF. Die Liste führt Bürgermeister Hermann Fischer an, welcher seit Amtsantritt bereits in der Gemeindestube seine Handschrift hinterlassen hat und durch seine langjährige Erfahrung in der Gemeindepolitik glänzt.

Erfolgreich Projekte umgesetzt

Listenplatz 2 hat Vizebürgermeister Christoph Müllner, der bereits in der Vergangenheit durch seine Ideen und Tatendrang überzeugte und große Projekte, wie die Mustersanierung der Volksschule erfolgreich managte. Weitere Fixstarter in den vorderen Reihen sind die neuen Geschäftsführenden Gemeinderäte Waltraud Kronawetter, welche bereits bei der Gesunden Gemeinde und in den Bereichen Finanzen und Landwirtschaft voll aktiv ist, sowie Stefan Schröter als starker Vertreter der Ziersdorfer Jugend. Das Fünfer-Gespann rundet Umweltgemeinderat Franz Brandl als perfekter Vertreter der Ziersdorfer Landwirte ab.

Stimmige Liste

„Es freut uns sehr, dass wir eine stimmige Liste als Ausrufezeichen für die Zukunft von Ziersdorf zusammen stellen konnte. Auf der Liste ist ein Querschnitt der Bevölkerung gelungen, quer durch alle Alters- und Berufsgruppen und allen 9 Katastralgemeinden. Besonders freut mich, dass wir viele engagierte neue Gesichter an Bord haben: Vereinsvertreter, Mütter und andere Quereinsteiger“, freut sich Gemeindeparteiobmann Stefan Schröter über den tollen Zulauf.

Bürgermeister und Spitzenkandidat Hermann Fischer ist ebenfalls stolz auf das Ergebnis: „Wir wollen den WIR-Gedanken, welcher in unseren Schmidatalgemeinden erfolgreich praktiziert wird, weiterhin stärken und gehen als Team mit geballter Kraft ins Rennen. Ich werde mich mit voller Hingabe auch in den nächsten 5 Jahren für unsere Heimatgemeinde Ziersdorf einsetzen, wie ich dies schon seit mehr als 20 Jahre im Ziersdorfer Gemeinderat lebe.“