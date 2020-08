Eine Radtour, die von Mailberg über Seefeld-Kadolz nach Retz führte, nutzen LHStv. Franz Schnabl, der EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und der EU-Abgeordnete Günther Sidl um mit „Land und Leuten“ in Kontakt zu kommen. „Uns EU-Mandataren ist es wichtig, nicht nur in Brüssel gute Arbeit abzuliefern, sondern auch in den Regionen zu erfahren, was sich die Menschen von der Politik und von Europa erwarten“, sagte Schieder. „Gerade diese Region ist erst durch den Fall des eisernen Vorhangs und dann durch den EU-Beitritt besonders von der Öffnung Europas betroffen“, berichtete Sidl. „Aber wir wissen, dass es in Sachen öffentlicher Verkehr, schnelles Internet, der ärztlichen Versorgung und bei vielen anderen Dingen immer noch hapert“, ergänzte Schieder. „Daher ist es uns wichtig, dass regionale Mitteln der EU wirklich den Regionen und Gemeinden zugute kommen, und nicht automatisch und fast ausschließlich in die Landwirtschaft investiert werden. Ideen wie das 1-2-3-Ticket sind gut, aber was nutzt das den Menschen in jenen Orten, in denen öffentlicher Verkehr praktisch kaum mehr stattfindet.“