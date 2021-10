Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom

Pflege- und Betreuungszentrum Raabs/Thaya und Eggenburg

unterstützten 4 verschiedenen Sportveranstaltungen im Jahr 2021



Dies waren: Laufen gegen Krebs / Virtual von 21. - 24. April 2021

15. Frauenlauf in St. Pölten am 4. September 2021

2. Virtual Vision Run 2021/ 2. - 5. September 2021

Landhauslauf 2021 am 30. September 2021

"Gemeinsam ein Ziel erreichen- Mit Herz dabei sein, etwas gutes Tun!" war das Motto!

So hat die Gruppe mit voller Motivation großartige sportliche Leistungen erbracht und freuen sich auf das nächste Jahr.