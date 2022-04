Da ich gerade in Ausbildung zur

psychologischen Beraterin

unter Supervision

bzw Lebens und Sozialberaterin bin,

biete ich derzeit Beratungseinheiten online oder in Aspersdorf

noch KOSTENFREI an:

Ich lade Sie ein!

Nehmen Sie Platz in

Ihrem

Lebensraum!

Mit all dem was das Leben Ihnen

gerade bietet.

Ich unterstütze Sie, sich "umzusehen".

Finden Sie Ihre

neuen Blickwinkel, Ihre neuen

Wege, Ihre neuen Möglichkeiten,

um sich mit neuem Vertrauen und mit

neuem Mut

im eigenen Lebensraum

zu bewegen, aufrecht weiterzugehen

und - wenn Sie es wünschen -

um immer wieder

einfach zu sein!

Tel: 0664 9931790

agnes.eartheaven@gmail.com