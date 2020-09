Für die Kicker aus der Weinstadt gabs in Favoriten nichts zu holen

Retz/Wien (da).Mit Schnitzel, Bratwurst und Bier lockte der SC Retz die Besucher am heimischen Sportplatz, doch gespielt wurde am Verteilerkreis im Süden Wiens. Eigentlich wollte man die erste ÖFB - Cup Runde Zuhause austragen, es kam aber alles anders.

ORF als Spielverderber

Der ORF wählte das Spiel FK Austria Wien gegen SC Retz als Live Spiel, so mussten zusätzlich zu den strengen Corona Richtlinien (alle Forderungen erfüllt) noch sämtliche Auflagen für eine Live Übertagung im Fernsehen bereitgestellt werden. Jedoch wies der ÖFB den Antrag zum Tausch des Heimrechts ab, da nicht alle ORF Bedingungen erfüllt werden konnten.

"Wir wollten unbedingt Zuhause spielen, es scheiterte an Kleinigkeiten, die eine Austragung nicht möglich machten, aber wir müssen es nehmen wie es kommt.", erklärte Obmann Stellvertreter Harald Sprung mit Wehmut.

Klare Niederlage

Sportlich hatten die Mannen von Neo Trainer Rene Hieblinger gegen den Bundesligist wenig zu melden. Bis zur 43. Minute hielt seine Mannschaft die Null, und kassierte in der Folge fünf Gegentore. Die Wiener wurden der Favoritenrolle gerecht und ließen den Weinviertlern schlussendlich keine Chance.