Über 600 Reservierungsanfragen gibt es für die 300 Bausteine zum PV-Bürgerbeteiligungsmodell „Sonnenkraftwerk Solar² 2020 Hollabrunn“. Während des Wochenmarkts, waren die Bausteine binnen weniger Stunden wieder vergriffen, sodass nun das Los entscheidet, wer sich am Bürgerbeteiligungsmodell beteiligen kann.

HOLLABRUNN. Über 100 Hollabrunnerinnen und Hollabrunner gaben ihre Reservierungen für die 80 kWp große PV-Anlage ab. Diese wurden in weiterer Folge von der Stadtgemeinde auf den Dächern der Kindergärten in Breitenwaida, Enzersdorf, Magersdorf, Oberfellabrunn, Hollabrunn Pröllplatz und Robert-Löffler-Str. sowie den Dorfhäusern in Weyerburg und Wieselsfeld errichtet. Mit der Errichtung dieser weiteren PV-Anlage werden 12.000 kg CO2 eingespart und über 60 Personen mit Strom versorgt. Das Hollabrunner Solar² war also wieder überzeichnet! Es gab 300 Solar²-Bausteine für das Bürgerbeteiligungsprojekt und 600 Reservierungen. „Nach der großen Nachfrage und dem Erfolg im letzten Jahr war uns klar, dass wir diese Aktion fortsetzen um weitere gemeindeeigene Dächer mit PV-Anlagen auszustatten.“ ist Bürgermeister Alfred Babinsky höchst zufrieden mit dem anhaltenden Interesse für Klimaschutz in der der Stadtgemeinde.

Energiebuchhaltung war Grundlage für weitere PV Anlagen

Hollabrunn ist seit einem Jahr e5 Gemeinde und damit im Kreise der energieeffizienten Gemeinden. „Aufgrund der verpflichtenden Energiebuchhaltung, war für uns schnell ersichtlich, wo weitere PV Anlagen aus ökonomischer Sicht Sinn machen,“ so Stadtrat und Umweltgemeinderat Josef Keck, dem es als e5 Teamleiter auch ein großes Anliegen ist den Klima- und Energiefahrplan Niederösterreich 2020 – 2030 zu unterstützen. „Darin ist die Verzehnfachung der Photovoltaik bis ins Jahr 2030 vorgesehen“, erläutert eNu Regionalleiterin Regina Engelbrecht, und freut sich, dass das Hollabrunner Bürgerbeteiligungsprojekt Solar² nun schon zum zweiten Mal in Folge einen Beitrag zur Erfüllung der Ziele leistet.

Reservierung ausschließlich während des Hollabrunner Wochenmarkts

Dieses Mal war es den Interessenten nur möglich, am Freitag während des Hollabrunner Wochenmarkts die Reservierungskarten für die Sonnenbausteine abzugeben und sich vom Photovoltaik-Experten der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ Ing. Leopold Schwarz, zum Bau einer eigenen PV-Anlage auf ihren Hausdächern beraten zu lassen.

Los entscheidet

Aufgrund des enormen Interesses entscheidet nun das Los. Die Gewinner werden schriftlich bis Mitte August verständigt und sollen im Anschluss daran beim bewährten Kooperationspartner, Raiffeisenbank Hollabrunn, ihre Einlage tätigen.

Attraktive Rendite in Form eines „Sonnenbonus“ garantiert

Das „Sonnenkraftwerk Hollabrunn Solar²“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren. Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger der Stadtgemeinde Hollabrunn und ihrer Katastralgemeinden konnten sich ab 800 Euro aufwärts am Projekt beteiligen.