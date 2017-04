WARM UP VOL. VI

Seefeld-Kadolz wird zur Partymeile

Das Warm UP der Freiwilligen Feuerwehr ist mittlerweile der legendäre Auftakt in eine aufregende Partysaison!Am 29. April 2017 ist es wieder soweit. Das Feuerwehrhaus in Seefeld-Kadolz verwandelt sich in eine der größten Partylocations im Pulkautal!Auch heuer erwarten euch wieder zahlreiche Specials wie z.B:unsere MEGA Shot Bardie gratis Garderobedie legendäre MitternachtstequilatimeHappy Hoursund vieles mehr!Zudem erwarten euch heuer einige kleine Überraschungen die wir erst im Laufe der Zeit preisgeben dürfen!Nur so viel sei bereits verraten es wird wieder Größer, noch Besser und noch Lauter!