140 Jahre Feuerwehr in Maissau

09.05.2017, 09:30 Uhr

Neben den Feierlichkeiten gab es auch den Abschnittsfeuerwehrtag.

MAISSAU. Die Feuerwehren des Abschnittes Ravelsbach trafen sich kürzlich zum Abschnittsfeuerwehrtag und zur 140-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr in Maissau. Die hohe Politik und die anwesenden Feuerwehren wurden vom Unterabschnittskommandantenbegrüßt, darunter der Vizepräsident des ÖFV Franz Humer, Vertreter der FF Schwechat, FF Hartberg, FF Pinggau und FF St. Martin in der Warth, Bezirkskommandant, alle 4 Abschnittskommandanten des Bezirkes Hollabrunn und viele andere Funktionäre der Feuerwehr.Aus der hohen Politik waren NRh, LAbg., BH-Stv.und BürgermeisterWeiters gab er einen kurzen Einblick in die 140-jährige Geschichte der FF Maissau und sprach dabei auch den Neubau des Feuerwehrhauses an. Danach gab er einen Überblick über den Abschnitt Ravelsbach.Der Abschnitt Ravelsbach besteht aus 26 Feuerwehren und hat 1083 Mitglieder (735 Männer, 19 Frauen, 223 Reservisten, 46 Feuerwehrjugendmitglieder [37 Burschen & 9 Mädchen]). Diese leisteten seit April 2016 362 Einsätze, das entspricht 3564 Einsatzstunden.Die Stadtkapelle Maissau umrahmte musikalisch die Veranstaltung.