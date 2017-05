Weinviertler Weingüter luden ein

01.05.2017, 08:09 Uhr

Die WinzerInnen der Weinstraße Weinviertel bei der Weintour 2017.

BEZIRK (jrh). Wie auch schon in den vergangenen Jahren fand auch heuer Ende April die „Weintour Weinviertel“ statt. Rund 200 WinzerInnen der Weinstraße Weinviertel öffneten an zwei Tagen ihre Weingüter und luden zur Verkostung ein. So wie in den Bezirken Horn, Mistelbach, Korneuburg und Gänserndorf nahmen auch viele Betriebe aus dem Bezirk Hollabrunn teil. Die ganze Region stand im Zeichen der Degustation des neuen Weinjahrganges, die Winzer erwarten Sie zum Fachsimpeln und Diskutieren. Obwohl sich der Frühling kurzfristig verabschiedet hatte und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt herrschten, waren die WinzerInnen mit dem Besuch sehr zufrieden. Unter den BesucherInnen sah man u. a. LAbg., den neuen Landesrat, LAbg. a. D., LH a. D.und