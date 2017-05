Windmühle hatte großen Betrieb

05.05.2017, 08:00 Uhr

Das Wetter beim 13. Windmühlenfest meinte es mit den BesucherInnen besser als in früheren Jahren.

RETZ (jm). Auch beim 13. Windmühlenfest am 1.5. konnte man das Leben der Müller, Bauern und Handwerksleut in früheren Zeiten sehen und erleben. Heuer setztevom Verein Retzer Windmühle mit dem neuen Holzbackofen noch eins drauf. „Wir haben den Backofen von einem deutschen Ofenbaumeister, der nach Tschenstochau (Polen) geheiratet hat, gekauft.“ Der Ofen steht im Freien in der Nähe der Windmühle und ist mit Lärchenschindeln gedeckt. Man heizt ihn mit Holz auf 300 Grad auf, dann wird die Glut herausgenommen und das Brot eingeschossen, das nach etwa 50 Minuten gebacken ist. Gattinbereitete mit den Kindern den Brotteig zu, aus dem knuspriges Fladenbrot gebacken wurde. Die neue Attraktion besichtigten Bgm., die StRundsowie die GRund. Unter den Festbesuchern waren auchr vom Weinviertel Tourismus und TourismusobmannKinder konnten Pony reiten, Esel streicheln oder Würstel braten. Die Mitglieder des Windmühlenvereins waren wieundals Windmühlenführerinnen im Einsatz oder sorgten für das leibliche Wohl der Gäste.hatte Dienst als Müller. Was das bedeutet? „Ich muss die Flügel eintürln und sie mit dem Krühbock (=Drehbock) nach dem Wind drehen.“ Und die Flügel drehten sich bei aufkommendem Wind zum Erstaunen der Kinder tatsächlich!