18.09.2018, 10:00 Uhr

Winzer Ludwig Hofbauer präsentierte sein neues Winzerbier.

UNTERRETZBACH. Zu einem „Winzer Bräu Frühschoppen“ am Weingutin Unterretzbach lud der Winzer Ludwig Hofbauer gemeinsam mit seiner Familie ein. Höhepunkt dabei war die Präsentation seines „Winzer Bieres“ ein Kraftbier, welches der Winzer und Bezirksweinbauverbandsobmann neulich kreiert hat und in seinen Räumlichkeiten auch professionell produziert. Monatlich ist die Familienbrauerei auf ca. 1500 Liter Gerstensaft ausgelegt, das Kellerbier ist in 0,33 Ltr. Flaschen, das Weissbier in 0,5 Ltr. Flaschen erhältlich. Auf Bestellung sind auch Abfüllungen in Handelsübliche Fässer möglich.Bürgermeisterführte gekonnt den Bieranstich durch und wurde dabei von LAbg.unterstützt. Ebenso im Reigen der Ehrengäste waren NR, der Präsident des Landesweinbauverbandes NÖ,, BBBKOr, Kammersekretärund der Retzer Stadtratvertreten.Für das leibliche Wohl war mit vorzüglichen Frühschoppen-Schmankerl vom Buffet bestens gesorgt und musikalisch umrahmte die „Fiata-Musi“ das Event. Es kamen sehr viele Gäste aus der Gemeinde wie auch aus der Umgebung; allen voran viele zufriedene Weinkunden der Familie Hofbauer, die nun auch sein Bier probierten. Der gemütliche Ausklang erfolgte bei Bier und Wein bei der Wein-Verkostungsbar. www.winzerbraue.at