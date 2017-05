1. Mai: Brauch oder Missbrauch?

09.05.2017, 08:00 Uhr

Das Brauchtum in der ersten Mainacht geriet in manchen Gemeinden an die Grenze zum Missbrauch.

Maibaum umgesägt

BEZIRK (jm). Maitaferl aufhängen, einen Maisteig machen oder einen Maibaum aufstellen gehören zum überlieferten Brauchtum, das meist von jungen Burschen oder Vereinen in der Nacht vom 30. April zum ersten Mai gepflegt wird. Es passiert aber immer wieder, dass dieses Brauchtum aufgeweicht wird und in die Nähe des Missbrauchs gerät.„Bei uns war es üblich, dass einige Burschen den Maibaum bewacht haben. Denn das Maibaumstehlen in der ersten Mainacht durch Burschen aus dem Nachbarort musste verhindert werden“, erzählt, Obmann des Platter DEV. Heuer dürfte der Maibaum vor dem Platter Feuerwehrhaus nicht bewacht worden sein.Am 1. Mai stand nur mehr der einmetrige Rest des Baumes da, auch den Wipfel hatte man abgeschnitten. Die jungen Feuerwehrmänner wussten sich aber zu helfen. Sie setzten den Baum mit einer Manschette zusammen und stellten ihn in verkürzter Form wieder auf. Um eindeutigen Missbrauch und Vandalismus geht es in der Auggenthaler Maibaum-Affäre. Der Täter provozierte die Kameraden der Feuerwehr gleich zweimal.Der Maibaum der FF Auggenthal wurde in der Nacht vom 28. auf den 29. April siebenfach zersägt. Gerald Promper hatte dann die Idee, aus den Maibaumresten einen Marterpfahl zu machen. Aber auch der war dem Täter ein Dorn im Auge und er schnitt ihn mit der Kettensäge um. Vbgm.: „Die Bevölkerung hat in dieser Situation zusammengehalten und war um Schadensbegrenzung bemüht.“Feuerwehrkommandanthat drei Kisten Bier Belohnung für zweckdienliche Hinweise zur „Ergreifung“ des Täters ausgeschrieben.

Maisteig sinnentleert

Mit dem Maisteig zeigten ursprünglich die Insider in der Burschenschaft an, welcher Bursch mit welchem Mädchen geht. Der Maisteig, eine Kalkmarkierung, führte daher vom Haus des Burschen zum Haus des Mädchens. In Zeiten der Social Media dürfte dieser Brauch ausgedient haben. Solche Nachrichten verbreiten sich per Handy früher und rascher und man wartet nicht auf den ersten Mai. Übrig geblieben sind Wortfetzen oder unflätige Beschimpfungen, die durchaus Rückschlüsse auf den Wortschatz des Verfassers zulassen. So ist auf der Watzelsdorfer Ortsstraße Richtung Zellerndorf zu lesen: „Kack City“. Vielleicht sind manche Ausrutscher in der ersten Mainacht damit zu erklären, dass sie in einem Zustand jenseits der Null-Promille-Marke entstanden sind.