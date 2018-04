13,5 t Streugut auf Landstraßen

24.04.2018, 14:30 Uhr

Winter-Bilanz der Straßenmeisterei: Kältewelle als größte Herausforderung.

HOLLABRUNN (ag). Es hätte ein vergleichsweise milder Winter auf den insgesamt 779 Kilometern Landesstraßen im Bezirk Hollabrunn werden können. Doch als man fast dachte es sei vorbei, schlug der Winter noch einmal kräftig zu. Die Kältewelle Anfang März forderte die Bediensteten der Straßenmeis-tereien noch einmal enorm. Insgesamt wurden heuer 10.640 Tonnen Split und 2.867 Tonnen Salz im Bezirk verstreut.

Überdurchschnittlicher Winter

Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren ein leicht überdurchschnittlicher Winter. Meist bekommt die Bevölkerung den Einsatz des Winterdienstes der Straßenmeistereien gar nicht mit, weil die zahlreichen Mitarbeiter in den Nächten bis etwa sechs Uhr früh ihren Dienst auf glatten Straßen verrichten. Ein besonderes Anliegen ist dem Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunndie Erklärung der Präventivstreuung: „Schon bevor Schneefall eintritt, streuen unsere Mitarbeiter Feuchtsalz, damit sich der Schnee nicht auf die Straße klebt. Dadurch benötigen wir weniger Salz. Durchschnittlich haben wir rund 50 Tage pro Jahr, wo unsere Leute oft unbemerkt in der Nacht bei gefrierendem Nebel fahren, sodass in den Morgenstunden die Straßen frei sind.“Seit dem Winter 2005/06 begannen die Straßenmeistereien die Salzlager zu erhöhen, sodass es im Bezirk auch bei starken Wintern genügend Salz- und Splittvorräte gibt.