1918 herrschte Hunger und Armut

19.09.2018, 09:00 Uhr

Die wirtschaftliche Krise zog sich viele Jahre nach Kriegsende noch fort.

BEZIRK (ag). Der erste Weltkrieg endete am 4. November 1918, als Kaiser Karl I. die Befehlsgewalt über das Armee-Oberkommando niederlegte. Wir sprachen mit Dr. Mag.aus Retz, was im Bezirk bzw. um Retz in diesem Jahr passierte.Die Bevölkerung im Bezirk hatte zahlreiche Tote, Vermisste Verwundete und Kriegsgefangene zu beklagen. Die Zeit im Jahr 1918/19 war geprägt von schlechter wirtschaftlicher Situation. Es fehlte eigentlich an allem. Die Menschen hungerten, hatten zu wenig Petroleum und Kohle zum Heizen. Die Karten für Lebensmittel, wie etwa Zucker wurden eingeführt. Als dann die Gebiete von Österreich getrennt wurden, war 3 km nach Retz bereits die Grenze. Viele Bauern hatten nun ihre Ackerflächen im Ausland und es kam zu erneuten Problemen. Die Bevölkerung hatte Angst, dass Tschechen Retz einnehmen und so wurde eine Ortswehr gebildet.Die „Spanische Grippe“ hatte 1918 ihren Höhepunkt und forderte massenhaft Opfer. Die Stadt Hollabrunn hieß bis 1928 noch Oberhollabrunn und verfügte über ein Barackenlager, das bis zu 6.000 Flüchtliche fasste. Ab 2018 verlor das Lager seine eigentliche Funktion und wurde zum einen als Lehrlingsausbildung und zum anderen als Ferienerholungsaktion der Gemeinde Wien verwendet.