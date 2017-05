Arcadia-TV-Das neue Fernsehen zum Wohlfühlen!

04.05.2017, 08:17 Uhr

In Wien im A1 Net zu empfangen.

Arcadia-TV ist ein Fernsehsender der sich an TV-Zuseher wendet, die Interesse und Freude an Natur, Reisen, Abenteuer und Weltkultur haben. Arcadia-TV ist in ganz Österreich in den wichtigsten Kabelnetzen und auch mobil empfang bar.Wunderbare Dokumentationen über die schönsten Plätze unseres Planeten über die imposantesten Natur-und Kulturdenkmäler sowie über die reizvollsten Reiseziele dieser Welt werden die Zuseher begeistern.24 Stunden täglich können Sie sich mit diesem Fernsehprogramm unterhalten, informieren und in bester HD-Qualität 16:9 verwöhnen lassen. Dieses Programm wird die Zuschauer auch zum relaxen in einer besonderen Weise animieren, da keiner der gezeigten Filme und Beiträge von Werbesendungen unterbrochen wird!Der österreichische Komponist Roland Baumgartner der für die 200 Jahrfeier der amerikanischen Verfassung komponierte und viele internationale Filmmusiken schrieb und dessen Opern sowie z.B. „Maria Theresia“ „Marilyn Monroe“ und viele anderen musikdramatischen Werke auf den verschiedensten Opernbühnen auf der ganzen Welt gezeigt werden, wurde als Repräsentant von Arcadia-TV Österreich gewonnen und wird in Zukunft viele interessante lokale Kulturberichte für Arcadia-TV gestalten.

In Wien auf Kanal 100 und Kanal 400 im A1 Net.In Niederösterreich und Burgenland auf Kanal 44 bei Kabel Plus In Oberösterreich auf Kanal 79 bei LIWESTIn Salzburg auf Kanal 44 bei CableLinkIn ganz Österreich bei A1 auf Kanal 100 und 400