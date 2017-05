Baustart für Park & Ride in Platt

03.05.2017, 08:00 Uhr

Gemeinde informierte die Bevölkerung über die Errichtung ab 15. Mai.

PLATT (jm). Bgm.konnte bei der Informationsveranstaltung über die Park & Ride-Anlage Rainer Hausenberger von den ÖBB im Dorfhaus Platt begrüßen. Auf Infowänden und in Gesprächen mit den Fachleuten wurde Wissenswertes über das 1,8 Millionen-Euro-Projekt, über technische Details und den Projektablauf vermittelt.„Baustart wird am 15. 5. sein und nach einer Bauzeit von viereinhalb Monaten wird die Anlage am 30. 9. eröffnet. Die 220 Abstellplätze sind nicht nur für die Pendler eine Verbesserung, auch für die BewohnerInnen von Platt verbessert sich die Lebensqualität“, so Baier. Auf einer Fläche von 8.000 m² werden 200 PKW-Abstellpätze entstehen, Familien- und Versehrtenparkplätze wird es wie bisher geben. Die Zufahrtstraße wird so geführt, dass die PKWs schon vor der Ortstafel abbiegen, durch die bestehende Eisenbahnunterführung geleitet werden, dann auf ausgebauten Güterwegen und einer neu angelegten sechs Meter breiten Zufahrtstraße zur Park & Ride-Anlage gelangen. Da diese jenseits der Zug-Einstiegsstelle liegt, erreichen die mit einem PKW Anreisenden den Bahnsteig über einen Personendurchgang, der neu angelegt wird. Die 1,8 Mio. Projektkosten übernehmen zu 50 % die ÖBB, zu 45 % das Land und zu 5 % die Marktgemeinde Zellerndorf. Bahnkunden müssen sich auf eine Streckensperre vom 15. 7. bis 6 .8. einstellen.