Beste Betreuung auf der Station

26.04.2017, 08:00 Uhr

Ein Einblick in den interessanten Arbeitsalltag eines Tierpflegers.

HOLLABRUNN (ag). Mit einer ungeheuren Ruhe und viel Einfühlungsvermögen beginnt die Tierpflegerinmit ihren Kollegen den Dienst auf der Station der „Anicura“ Tierklinik Hollabrunn. Die zu pflegenden Patienten sind in Boxen untergebracht, bekommen ihre Medikamente und werden mit viel Liebe und Hingabe des Personals wieder gesund gepflegt oder wachen unter deren Obhut sicher nach einer Operation aus der Narkose auf. Die Station ist rund um die Uhr von Tierärzten und Pflegepersonal besetzt, sodass auch in der Nacht Ihr Tier gut betreut wird.„Zu unseren Aufgaben gehören das mehrmalige Füttern und Gassi gehen, die persönliche Betreuung jedes einzelnen Patienten, aber auch die Überwachung von schwer kranken Tieren.“ Für Patienten mit schweren Krankheiten verfügt die Tierklinik über eine eigene Intensivstation mit Sauerstoffgeräten, EKG, Inkubatoren und speziellen Infusionspumpen. Auch Bluttransfusionen werden durchgeführt, wofür die Tierklinik immer wieder Blutspendenaufrufe startet. Außerdem gibt es eine hauseigene Quarantänestation, in der Tiere mit ansteckenden Krankheiten gesondert untergebracht werden. Auch bei aggressiven Tieren gilt es, Ruhe zu bewahren, beruhigend einzureden und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.„Ich spüre von den Tieren eine große Dankbarkeit und es macht mich glücklich, wenn der Besitzer seinen Liebling wieder mit nach Hause nehmen kann“, so die erfahrene Tierpflegerin, die ihren Job in der Klinik seit mehr als 3 Jahren mit Leib und Seele ausübt.