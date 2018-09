Direktor Mikl verlässt Hollabrunn

11.09.2018, 14:00 Uhr

Margit Pröglhöf wird interimistisch das Landesklinikum Hollabrunn leiten.

HOLLABRUNN (ag). Mit 1. März 2015 übernahm Dipl. KH-BWdie Funktion des kaufmännischen Direktors im Landesklinikum Hollabrunn. Seit 1.9.2018 führt ihn sein beruflicher Weg in das Universitätsklinikum Tulln.Nachdem Direktor Mikl das Aufnahmeprocedere des Landes NÖ für die Nachbesetzung in Tulln erfolgreich absolviert hatte, konnte er sich nach einem positiv verlaufenen Erstgespräch und dem darauffolgenden Hearing gegenüber den anderen Bewerberinnen und Bewerbern als Bestqualifizierter für die vakante Stelle in Tulln durchsetzen.„Primär ist im Landesklinikum Hollabrunn die gesamte Grundversorgung mit den etablierten Schwerpunkten abzudecken“, beschreibt Dipl. KH-BW Andreas Mikl das Charakteristische des Landesklinikums Hollabrunn, „das Besondere hier ist das Angebot von Medizin auf internationalem Niveau in einer ländlichen Region.“Über seine neuen beruflichen Herausforderungen im Universitätsklinikum Tulln weiß Direktor Mikl, dass dort nicht nur die medizinische und pflegerische Patientenversorgung sondern auch die wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung im Mittelpunkt stehen.

Erfolgreiche Zeit in Hollabrunn

Zur Sache:

„Es war eine schöne, erfolgreiche und unvergessliche Zeit in Hollabrunn, auf die ich jetzt aufbauen kann“, zieht Kaufmännischer Direktor Dipl. KH-BW Andreas Mikl Resümee, „nun möchte ich mich meinen künftigen, neuen Herausforderungen und Aufgaben stellen und mein Wissen und meine Erfahrungen dabei einbringen. Ich freue mich darauf.“Bis zur Nachbesetzung der freien Stelle übernimmt ab 1. September 2018 die langjährige, erfahrene Mitarbeiterin und derzeitige stellvertretende Kaufmännische Direktorin, Dipl. KH-BW, die interimistische Leitung.Direktor Andreas Mikl begann nach seiner beruflichen Erfahrung bei der Vinzenz-Gruppe (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern) seine Tätigkeit bei der NÖ Landeskliniken-Holding bereits im Jahr 2011. Seine spezifischen Ausbildungen und seine fachlich fundierten Kenntnisse als Bilanzbuchhalter, Controller und Krankenhaus-Betriebswirt sowie eine mehrjährige Berufserfahrung in Kombination mit vielfältigen Kenntnissen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling prädestinierten Andreas Mikl optimal für seine Agenden als Kaufmännischen Direktor im Landesklinikum Hollabrunn.