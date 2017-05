Ein neues Schullogo für die MKNMS Pulkau

03.05.2017, 09:43 Uhr

Die Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Klasse entwickelten im Rahmen des BE-Unterrichts ein schuleigenes Logo. Den Beginn machte Ende Februar Alfred Polzer (agenturpolzer.at) mit einem sehr informativen Referat über die Grundlagen des Designs. Mit wertvollem Input ausgestattet arbeiteten die Kinder drei Stunden lang an ihren Entwürfen und Ideen. Es gab mehrere gute Ergebnisse. Am ansprechendsten fand die Jury die Gemeinschaftsarbeit von Nina Dundler und Victoria Reininger (4. Kl.). Alfred Polzer modifizierte und übertrug das Siegerlogo in ein Grafikprogramm, damit es „drucktauglich“ ist.Er meinte: "Ich bin überrascht welche guten Ergebnisse eure Schüler abgeliefert haben, und das in so kurzer Zeit!"In der Abschlusspräsentation am 28.4.2017 zeigte Alfred Polzer noch weitere gelungene Entwürfe, die zwar nicht in der Endauswahl waren, die aber ebenfalls Applaus verdient haben.Das Lehrerteam ist sehr stolz auf seine kreativen Schülerinnen und Schüler. Das Logo ziert bereits die neue Homepage und die Plakate für das Schulfest am 24.6.2017. Die neuen T-Shirts der Schule wurden ebenfalls bereits in Druck gegeben und werden beim Schulfest ihren ersten Auftritt haben.