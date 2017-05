FF Sonnberg-Wolfsbrunn übte

02.05.2017, 06:00 Uhr

Neue Atemschutztauglichkeitsprüfung wurde erfolgreich absolviert.

SONNBERG (ag). Einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sonnberg-Wolfsbrunn nahmen kürzlich an zwei Abenden an der neuen Atemschutztauglichkeitsprüfung teil.In dem anstrengenden Parcours waren Strecken zu gehen, Stiegen zu steigen, Hindernisse zu übwerinden und Aufgaben zu bewältigen - und das natürlich alles in voller Atemschutzausrüstung.Wichtig dabei ist vor allem die Übung der Atmung mit der Maske und nicht gleich mit hoher Geschwindigkeit loszustarten, weil es dann durchaus passieren kann, dass die Luft nicht von der Sauerstoff-Flasche aus geht, sondern das Feuerwehrmitglied außer Puste kommt. Einige junge Feuerwehrmitglieder legten die absovierte Übungsstrecke in Rekordzeit ab.„Die Mannschaft hat sich in guter Form gezeigt und alle Aufgaben erfolgreich bewältigt. Und trozdem haben wir erlebt, dass man für den Einsatz im Atemschutz gesund und trainiert sein muss“, berichtete Übungsleiterzum Abschluss der Überprüfung. Die tollen Leistungen der Feuerwehrmitglieder erlebten die beiden Ortsvorsteheraus Sonnberg undaus Wolfsbrunn hautnah mit.