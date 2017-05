Großeinsatz bei Brand in Pulkau

15.05.2017, 08:30 Uhr

30 m3 Hackgut wurden von rund 90 FF-Mitgliedern aus Silo geräumt.

PULKAU (ag). Zu einem Brandverdacht in einem Gewerbebetrieb am Hauptplatz von Pulkau wurde die FF Pulkau gerufen. Die erste Erkundung ergab einen Schwelbrand in einem Hackgutsilo, deshalb erhöhte Einsatzleiterumgehend die Alarmstufe und setzte drei weitere Feuerwehren in Marsch. Die ersten Atemschutztrupps bekämpften im Innenangriff den Schwelbrand. Während des Innenangriffs kam es zu einer Rauchgasdurchzündung innerhalb des Silos, dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Umgehend wurde deshalb auch zusätzlich ein Außenangriff mit mehreren Löschleitungen durchgeführt. Trotz der schwierigen Herausforderungen konnte der Brand innerhalb von 2 Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Es stellte sich aber heraus, dass ein finales Ablöschen des Brandherdes nur durch das Ausräumen des Hackgutes möglich ist. Deshalb wurden 11 weitere Feuerwehren alarmiert. Die Feuerwehrmitglieder brachten unter schwerem Atemschutz in mühsamer Handarbeit das Hackgut ins Freie, wo es abgelöscht wurde. Im Silo befanden sich etwa 30 m3 Hackgut. Ingesamt standen 15 Feuerwehren mit 92 Mitgliedern im Einsatz. Die Brandursache ist im Moment unbekannt und wird polizeilich ermittelt.