Häufig genannt: Jakob und Anna

16.01.2018, 17:00 Uhr

www.babygalerie.at präsentiert die beliebtesten Vornamen 2017.

BEZIRK (ag/gr/jm). Die Online-Plattform „babygalerie.at“ hat wieder die beliebtesten Vornamen der Niederösterreicher im Vorjahr ermittelt. Landesweit liegen Jonas und Anna in Führung. Im Bezirk liegen Jakob und Anna voran (siehe Zur Sache).Viele neue Namen sind bei den beliebtesten Vornamen im Bezirk zu sehen, wie etwa Jakob (Platz 1) und Paulina (Platz 2 bei den Mädchennamen), die in der niederösterreichweiten Statistik gar nicht vorkommen. Der beliebteste Vorname der Buben vom Jahr 2016 - Elias - kommt in der aktuellen Statistik nicht unter die beliebtesten 10. So unterschiedlich sind die Jahre.Oft gehen der Namensfindung erbitterte Kämpfe, Diskussionen und taktische Geplänkel voran. Die Bezirksblätter haben Eltern befragt, wie lange sie über den Namen beraten haben, welche Namen im Spiel waren und wer sich letztlich durchgesetzt hat.„Mit meinem Zunamen Glück und Vornamen Johann habe ich auf alle Fälle sehr große Freude, aber das war nicht immer so. Der „Hans im Glück“, so wurde ich oft in meiner Kindheit von den anderen genannt, war nicht immer so toll und lustig. Doch als Erwachsener sieht man es natürlich von einer anderen Perspektive. Von Generation zu Genration wurde dieser Name immer wieder weitergegeben und so bin ich heute wirklich stolz auf diese einzigartige Kombination – Johann Glück alias „Hans im Glück“, soFroh über ihren Namen ist auch, Direktorin der NMS Pulkau: „Meine Mutter war sehr beeindruckt vom Film über Heidi, sodass ich auf diesen Namen getauft wurde. Heidi war damals sehr beliebt, in unserer Klasse gab es gleich drei Heidis. Ich bin nur froh, dass ich nicht Adelheid getauft wurde, denn das wäre eine Katastrophe.“Meist hat man klare Vorstellungen für die Namen seiner Kinder und schließt aufgrund von Erlebnissen oder Assoziationen Namen schon einmal aus.

Die Top-10 im Bezirk Hollabrunn:1. Jakob 12 Treffer2. Anna 123. Paulina 84. Sarah 85. Fabian 86. Samuel 77. Sebastian 78. Marie 79. Lea 710. Jonas 7Die Top-Namen in Niederösterreich:1. Jonas 157 Treffer2. Lukas 1423. Fabian 1324. Tobias 1265. Elias 1196. Maximilian 1127. Simon 1081. Anna 174 Treffer2. Emma 1143. Lena 1084. Marie 1065. Julia 986. Johanna 977. Valentina 97