Heimtückischer Anschlag in Auggenthal!

30.04.2017, 19:01 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Maibaum Opfer eines brutalen Angriffes mit einer Kettensäge.

Schockiert mussten die Auggenthaler Feuerwehrkameraden am Samstag feststellen, dass der diesjährige Maibaum durch einen Unbekannten in der Nacht zuvor in mehrere Teile zerlegt worden war.Einer der ihren, machte den schrecklichen Fund bei seinem morgendlichen Spaziergang und informierte sofort seine Kameraden. Aus der Not machten die Feuerwehrler eine Tugend und reagierten sofort. Sie widmeten die kläglichen Reste des Baumes sofort zum 1. Auggenthaler Marterpfahl um.

Zahlreiche Besucher der Gemeinde und der Nachbargemeinden wohnten am Sonntag Nachmittag der feierlichen Premiere bei. Begleitet vom Trommelwirbel wurde der Marterpfahl von den Feuerwehrkameraden zu seinem Standplatz vor der Auggenthaler Kapelle geführt. Kondoliert wurde dem Trauerzug von vielen Bewohnern, die hinter den Überresten still mit marschierten.Zu den Klängen von "Ich hatte einen Kameraden" und zu Salutschüssen, gedachten alle Anwesenden, darunter auch Bürgermeister Andreas Sedlmayr und Vizebürgermeisterin Martina Böck, dem feigen Anschlag.Der unbekannte Täter befindet sich noch auf der Flucht.