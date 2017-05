Kleine Dinge, große Werte

02.05.2017, 08:00 Uhr

Zusammen mit dem Dorotheum geben wir Ihnen die Chance, Ihre Fundstücke professio- nell schätzen zu lassen.

Auktion oder Kleinanzeiger

NÖ. Es gilt als Sensations-Gemäl- de: Das Porträt der späteren Kai- serin Elisabeth von Österreich, gemalt von Carl Theodor von Piloty, hing bis zum Tod Kaiser Franz Josephs über seinem Bett.Letzte Woche wurde es im Palais Dorotheum in Wien um 1,5 Milli- onen Euro versteigert. Als eines der größten Auktions- häuser der Welt verfügt das Do- rotheum über Top-Expertise in allen Bereichen: Egal ob Bilder, Möbel, historisches Silber, Por-zellan, Zeichnungen, Gra ken oder „Vintage Mode“ – die Do- rotheum-Experten wissen was wertvoll ist und ermöglichen Kunden, ihre Stücke an namhaf- te Interessenten zu verkaufen. Gemeinsam mit dem Dorothe- um laden die BEZIRKSBLÄTTER zum großen Schätztag nach St. Pölten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie Gemälde aller Epo- chen, Schmuck und Antiquitä- ten von Experten schätzen und sich über einen Verkauf beraten. Die Schätzung ist für Sie vollkommen kostenlos.

SO SIND SIE DABEI!

Bringen Sie Ihren „Schatz“ zum großen Bezirksblätter-Schätztag ins Dorotheum St. Pölten, Rathausplatz 3, mit. Topexperten schätzen Ihr Fundobjekt. Eine Anmeldung ist nicht erforder- lich, kommen Sie einfach vorbei: Samstag, 6. Mai, 10 bis 15 Uhr.