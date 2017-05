Qualitätsprüfung von 700 Weinen

15.05.2017, 10:00 Uhr

Zwei Teams kosten und bewerten die Weine für die 48. Retzer Weinwoche.

RETZ (jm). Die Vorbereitungsarbeiten für die 48. Retzer Weinwoche sind voll im Gange. Etwa 700 Weinproben wurden im NÖ Landesweingut abgegeben und die Daten vonim Computer gespeichert. „Der Jahrgang 2016 war von der Menge her zufriedenstellend, es hat nur in gewissen Lagen minimale Frostschäden gegeben. Aufgrund der optimalen Witterungsverhältnisse sind heuer komplexe, dichte, fruchtige und gut lagerfähige Weine zu erwarten“, so, Obmann des Bezirksweinbauverbandes Retz. Anfang Mai tritt die Kostkommission an drei Tagen zusammen, verkostet im Sensorikraum des NÖ Landesweingutes in Retz die Weinproben und bewertet sie nach dem Schulnotensystem, wobei es noch Zehntelabstufungen gibt.Kostleiter: „Eine Kommission besteht aus neun VerkosterInnen, die die Weinproben aus Krügen eingeschenkt bekommen. Die VerkosterInnen werden von den Weinbauvereinen ermittelt und entsandt. Sie bewerten auf einem Blatt den Wein, von dem sie nur die Nummer kennen.“ Auf Objektivität und Anonymität wird bei den ca. 2 1/2 Stunden dauernden Kost-Sitzungen größten Wert gelegt. 2016 wurdeaus Deinzendorf „Winzer des Jahres“. Wie man zu diesem begehrten Titel kommt? „Von den vier eingereichten Weinproben muss ein Grüner Veltliner dabei sein“, erklärt Obmann. „Wer dann die beste Bewertung aller Weine hat, erhält diese Auszeichnung.“ Heinzl wurde 2016 auch „Weinviertel DAC Champion“.