Retz plant einen neuen Brunnen

09.05.2017, 08:00 Uhr

Das Wasser des geplanten Brunnens im Stadtfeld kaum belastet.

RETZ (jm). Zum Informations-abend über den geplanten neuen Brunnen konnte Bgm.zahlreiche Interessierte sowie ein Team vonTechnikern im Schlossgasthaus Brand begrüßen. Umwelt-StRstellte in einer Power-Point-Präsentation die derzeitige Wasserversorgung dar. Warum ein neuer Brunnen geplant wird?„Weil der Wasserbedarf steigen wird. Wasserqualität, Betriebssicherheit, Eigenständigkeit und Wirtschaftlichkeit müssen dabei im Vordergrund stehen“, so Pichelhofer. Als „Volltreffer“ bezeichnete IUP-Ziviltechnikerdas Ergebnis der Probebohrung im Stadtfeld, gemäß dem der geplante neue Brunnen nur 0,2 µg/l des Schwermetalls Uran enthält. 15 µg/l sind erlaubt. Das Wasser aus den drei bestehenden Brunnen am Seeweg hat Uranwerte zwischen 38 und 120 µg/l und muss daher gefiltert werden. Pichelhofer dazu: „Es muss niemand fürchten, dass das Retzer Wasser mit Uran belastet ist. Allerdings kostet die Uranfilterung Geld, das man sich beim neuen Brunnen ersparen würde.“ Die Baukosten liegen bei 463.000 Euro, Förderungen sind möglich. Der Gemeinderat wird im September über das Brunnenprojekt entscheiden. Der neue Brunnen könnte im Juli 2018 in Betrieb genommen werden.