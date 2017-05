Sprachreise DUBLIN der 4. Klassen Maschinenbau

03.05.2017, 11:31 Uhr

These were the goals of the Language Journey to Ireland.Mit diesen Zielen vor Augen unternahmen die beiden vierten Klassen der Abteilung Maschinenbau ihre Sprachreise.Die beiden Klassen wohnten bei der diesjährigen Sprachreise bei sehr freundlichen, ja geradezu herzlichen, Gastfamilien. Durch die tägliche Anwendung bei Führungen, im täglichen Gebrauch sowie in den Kursen erweiterte sich der Sprachschatz der Schülerinnen und Schüler enorm.Lebenserfahrungen und Orientierungssinn waren angesichts des Chaos des Streikes der öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt Dublin gefragt. Flexibilität erlangten die Schülerinnen und Schüler, indem sie sich oft neu zu organisieren hatten, um Treffpunkte eigenständig zu erreichen oder sich auf die rasch wechselnden Witterungsverhältnisse einzustellen.Das Lehrerteam Mag. Erich Scheffl und Mag. Nadja Erd hatten zwar etliches zu organisieren, die Schülerinnen und Schüler bewiesen jedoch durch ihr diszipliniertes Verhalten, dass man mit ihnen auch Auslandsreisen unternehmen und dass man sich auf sie verlassen kann.Die Schüler absolvierten mit Erfolg den Sprachkurs und erhielten das begehrte Zertifikat der internationalen Sprachschule „Oscars“. Viele historische Stätten (Dublin Town walk, Dublin Castle, Jeannie Johnston, etc.) wurden besucht und so lernten die Jugendlichen viel über die Geschichte Irlands. Bei einem Ausflug nach Belfast wurde einerseits viel erlebt, z.B. konnte das Titanic-Museum besichtigt werden, sowie viele andere kulturelle Stätten (St Anne’s Cathedral. Belfast Peace Wall, Belfast City Hall, Queen’s University, usw.). Durch die aktuelle Diskussion des Brexit mit der ansässigen Bevölkerung wurden die damit einhergehenden Probleme wahrgenommen (recognition, and awareness in praxis). Wird in Irland wieder eine Grenze kommen? Werden die unterschiedlichen Währungen noch mehr Kursschwankungen unterliegen? Gehen Arbeitsplätze verloren?Den größten Eindruck hinterließen eine Wanderung entlang der Klippen von Howth mit der Brandung des Meeres, sowie die Freundlichkeit und der Lebensstil der Dubliner.Den Schülerinnen und Schülern gefiel der Aufenthalt sehr gut. Ihre Sprachkenntnisse haben sich enorm verbessert. Sie bringen viele wunderschöne Erfahrungen mit nach Hause und haben viel zu erzählen. Denn Reisen erweitert den Horizont!