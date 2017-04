Susi's Pflanzentausch: Saisoneröffnungsfest am 7.5.2017 ab 14 Uhr

Bei Susi's Pflanzentausch in 2020 Schöngrabern 197 (am Weg zu den Sportanlagen) können von April bis Oktober täglich von 8-20 Uhr Pflanzen aller Art (Kräuter, Blumen, Stauden, Obst, Gemüse, Sträucher, Zimmerpflanzen) getauscht werden. Falls keine Tauschpflanzen vorhanden sind, steht auch eine Spendenbox bereit.Zusätzlich findet am Sonntag den 7.5.2017 ab 14 Uhr das Saisoneröffnungsfest "Tausch & Plausch" statt, mit frisch gebackenem Brot aus dem selbstgebauten Lehmofen, g'schmackigen Kräuteraufstrichen und Verkostung der fruchtigen Weine von Leopold Dick (bitte Weinglas selbst mitnehmen).Infos auf: Susis Pflanzentausch