Umweltbeauftragtenausbildung an der HTL Hollabrunn

03.05.2017, 11:17 Uhr

Diese Zusatzausbildung erfolgte aufbauend auf die Ausbildung zum Abfallbeauftragten im 4. Jahrgang und wurde im Rahmen der freiwilligen Teilnahme an einem Freigegenstand durchgeführt.Neben den Grundlagen des Prozessmanagements stellten besonders die Inhalte der beiden international anerkannten Umweltmanagement-Standards ISO 14001:2015 und EMAS III („Eco Management and Audit Scheme“) die Ausbildungsschwerpunkte dar.Die Schüler sind nun dazu befähigt, ein prozessorientiertes Umweltmanagementsystem aufzubauen, zu dokumentieren, zu verwirklichen, aufrecht zu erhalten und seine Wirksamkeit ständig zu verbessern.Durchgeführt wurde die Prüfung in Kooperation mit Herrn DI Dr. Rudolf Kanzian von der Firma KEC („KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING“).

Diese Ausbildung ist geradezu prädestiniert dafür, in der HTL Hollabrunn angeboten zu werden, der einzigen Schule Niederösterreichs, welche ebenfalls nach der weltweit gültigen Norm ISO 14001:2015, sowie dem höchst möglichen Umweltmanagementstandard EMAS III zertifiziert ist.