War es Security oder Alkohol?

03.05.2017, 08:00 Uhr

Security-Mann stand wegen Körperverletzung vor Bezirksrichter.

Aussetzer nach Sturz

HOLLABRUNN (jm). Bei der Kronehit-Sieger-Party in Niederfladnitz (Großgemeinde Hardegg) dürfte reichlicher Alkoholkonsum bei einigen Partygästen das Steh- und Erinnerungsvermögen schwer beeinträchtigt haben. Ein 52-jähriger Security-Mann aus dem Bezirk musste sich vergangene Woche nun vor dem Kadi wegen Körperverletzung verantworten.Die Bezirksanwältin am Bezirksgericht Hollabrunn legte dem Security-Mann zur Last, er habe dem 22-jährigeneinen Stoß gegen den Brustkorb versetzt, sodass dieser zu Fall gekommen sei und sich eine Schädelprellung sowie eine Zerrung der Halswirbelsäule zugezogen habe.

Nicht schuldig

Aussetzer gehabt

Verhandlung vertagt

Der 52-Jährige bekannte sich als nicht schuldig. Das Opfer konnte sich an zwei Security-Männer erinnern, war sich aber bei der Verhandlung nicht mehr sicher, ob es der anwesende oder der unentschuldigt ferngebliebene Oliver S. war.gestand, er sei nach ca. sieben hochprozentigen Mixgetränken leicht alkoholisiert gewesen. Als er auf dem Boden lag, habe er einen ‚Aussetzer‘ gehabt. Der Sachverhalt konnte auch durch weitere Zeugenbefragungen nicht geklärt werden.Da der zweite Security-Mann nicht im Gerichtssaal erschienen war, wurde die Verhandlung auf den 15. Mai 2017 vertagt. Gleichzeitig kündigte Richter Erhard Neubauer an, er würde Oliver S. durch die Polizei vorführen lassen, wenn er erneut der Verhandlung fernbleibt.