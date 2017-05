Wenn die Heuhaufen brennen.

10.05.2017, 09:48 Uhr

Die Pulkautaler staunten nicht schlecht, als sie in der Früh zur Arbeit fuhren oder die Fenster ihrer Häuser zum Lüften öffneten.

Das Wetter ist in diesem Jahr wahrlich keiner verlässlicher Partner für die heimischen Bauern. War es zuerst viel zu kalt und dann zu trocken, lässt der heurige Frühling weiter auf sich warten. Zwar sind die Eisheiligen (11. Mai bis 15.Mai) noch nicht vorüber, dennoch ist es im Gebiet zwischen Pulkau/Retz und Laa an der Thaya entlang des Pulkautales, sehr ungewöhnlich, dass der Frost noch so spät zuschlägt und massive Ernteschäden verursacht.

Dennoch war es in der Nacht auf Mittwoch wieder soweit. Die Plusgrade purzelten in den Minuskeller und es bestand die große Gefahr, dass die gerade austreibenden Weinstöcke ernsten Schaden nehmen. Zeit für die heimischen Bauern, sich der Sache anzunehmen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.Die Strohfeuer wurden entfacht und die Region mit einem sanften Nebelschleier verhüllt. In diesem Jahr, bedingt durch die Erfahrungen der letzten Jahre, wurde es den Bauern leicht gemacht, zum Schutz ihrer Ernte tätig zu werden. Aufgrund eines Beschlusses, welcher am 18.4. von der BH Hollabrunn ausgesandt wurde, konnten die Betroffenen ohne weitere Ansuchen an die BH, dem Schutz ihrer Pflanzen nachkommen.Entwarnung kann aber noch nicht gegeben werden. Laut dem Wetterfrosch der Nation, Marcus Wadsak, kann es sein, dass es Mitte nächster Woche noch einmal zu einer Frostnacht kommen kann, auch wenn er dabei einschränkte, dass es nicht sehr wahrscheinlich sei.