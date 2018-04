Zuerst Straße, dann neues Licht

24.04.2018, 18:00 Uhr

Znaimerstraße bekommt erst in 2-3 Jahren eine neue Straßenbeleuchtung.

HOLLABRUNN (ag). Aufgrund unserer Berichterstattung in der Ausgabe 15 vom 11. April über die neuen Lampen für die Straßenlaternen in der Winiwarter- und Emmy-Stradal-Straße meldete sich ein Leser bei uns.wohnt in der Znaimerstraße und er meinte: „Die Znaimerstraße ist eine rege Durchzugsstraße. Ich frage mich daher, warum die Gemeinde nicht diese Straße vorzugsweise mit neuen Lampen versieht. Vor Jahren habe ich schon bei der Gemeinde darauf hingewiesen, daß die Straßenbeleuchtung fast keine mehr ist. Wenn es finster wird, geben die Leuchtkörper (Peitschenmasten) fast kein Licht mehr. Also wäre es jetzt vorrangig angebracht, dass man sich auch der Znaimerstraße annimmt.“Der Leiter der Hollabrunner Stadtwerke,, gab unserem Leser auf unsere Anfrage hin völlig recht und bestätigte auch die Notwendigkeit, allerdings wird das noch etwa 2 bis 3 Jahre dauern: „Derzeit wird an Einbauten gearbeitet. Wahrscheinlich wird die EVN auch noch Gas und Strom erneuern. Erst wenn unter der Straße alles erledigt ist wird die Straße saniert. Im Zuge der Sanierung werden die Straßenlaternen erneuert. Gerne kann sich der Anrainer bei mir melden und ich werde das genauestens erklären. Leider bringt auch eine Reinigung nicht den gewünschten Erfolg, weil mit der Zeit das Lampenglas blind wird.“Auch der zuständige Stadtrat Wolfang Scharinger sieht die Notwendigkeit, verweist allerdings auch auf die Erneuerung der Straße.