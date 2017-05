Trendwende für Waldsportplatz

02.05.2017, 10:00 Uhr

Bürgermeister Erwin Bernreiter stoppt sofort die Planungsphase.

HOLLABRUNN (ag). Besonders am Herzen liegt Bgm.die Entwicklung „seiner“ Stadt. Im Rahmen einer Pressekonferenz informierte er über sein Anliegen, die Stadt gemeinsam mit und für die Menschen weiterzuentwickeln. Hollabrunn hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, was sich auch am Wachstum der Einwohner sehr deutlich zeigt. In der Stadt Hollabrunn betrug der reine Zuzug rund 31 %.In den letzten Wochen gab es nach Bekanntwerden der Möglichkeit, dass am jetzigen Waldsportplatz Bauplätze entstehen könnten, viele Gerüchte, Ängste bis hin zu einer Unterschriftenaktion aller Oppositionsparteien, die dann dem Bürgermeister übergeben wurden. „Im Moment, so scheint es mir, gibt es in der Bevölkerung Unsicherheit, hervorgerufen durch viele Unwahrheiten und Falschmeldungen. Auf dem Weg nach vorne kann und möchte ich das nicht zulassen! Ich stoppe daher das Vorhaben „zukünftige Nutzung des Waldsportplatzes“ mit sofortiger Wirkung und leite einen Prozess ein, im Zuge dessen gemeinsam mit Vertretern aller Parteien, der Bevölkerung sowie Experten ein Konzept darüber erarbeitet wird, wie die zukünftige Nutzung des Waldsportplatzes aussehen soll und wie und wo sich Hollabrunn weiterentwickeln kann also wo es sinnvoll ist und welche Möglichkeiten es gibt. Dies gilt nicht nur für die Stadt Hollabrunn, sondern auch für die KGs“, erklärte Bgm. Bernreiter.