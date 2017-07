PV - Romantik Theater Hadres

23.07.2017, 15:55 Uhr

Das Ziel war das private Romantik-Theater der Kreativ-Gesellschaft auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei.Ein außergewöhnliches Ambiente bietet den Besuchern eine Zeitreise in eine phantastische Theaterwelt, und lässt die Zuschauer vom ersten Augenblick des Eintretens in eine Zauberwelt versinken, die in einem wunderschönen Theaterabend gipfelt. Empfang, Bewirtung, Besichtigungen, musikalische Darbietungen aus Musical, Oper, Operette und als Höhepunkt die Operette „Ein echter Kavalier“. Ein einmaliges Erlebnis was alle begeisterte.