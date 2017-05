10. Weinberglauf Retzer Land!

04.05.2017, 07:57 Uhr

Sonntag, 18. Juni 2017, 10 Uhr.

An diesem Sonntag mutiert Retz und damit das Retzer Land wieder zur Laufmetropole des Weinviertels. Ab 10 Uhr stehen die bewährten Strecken zur Auswahl: Der Haupt- bzw. Weinberglauf mit 10,5 km (Wertung im VolksLaufCup), der Winzer- oder Hobbylauf mit 5,5 km, der Jugendlauf mit 2.000 m und die Veltliner Staffel mit 4 x 2.000 m. Die Kinder haben eine Strecke von 400 bzw. 800 m zu bewältigen.Das bewährte Organisationsteam sowie der SC Retz sind im Boot. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, um – gemeinsam mit dem Retzer Land - den Jubiläumslauf perfekt und mit möglichst vielen LäuferInnen über die Bühne zu bringen.

Die Verantwortlichen wünschen sich auch wieder, dass möglichst viele verkleidet kommen. Denn wie immer geht es nicht nur um Bestzeiten, sondern auch um den Faktor Spaß. Preise gibt es daher „nicht nur“ für die Schnellsten, sondern auch für die größte sowie die am besten verkleidete Gruppe und das originellste Kostüm. Die schnellste Dame/der schnellste Herr des Hauptlaufes werden traditionell mit Wein aufgewogen. Beim Hobbylauf gibt es auch eine Sonderwertung für die schnellste Winzerin/den schnellsten Winzer im Retzer Land. Alle an den Kinderläufen teilnehmenden Kids erhalten eine Medaille.NEU: Die Retzer Volksschule beteiligt sich an der „Laufinitiative 2020“ - die größte ihrer Art in Niederösterreich für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Sie ist ein Impuls für die planmäßige Bewegungsförderung von schulpflichtigen Kindern in Kooperation mit dem NÖ Landesschulrat.Gewertet werden die aktivste Volksschule sowie die schnellsten Buben und Mädchen. Je mehr Schüler an den Veranstaltungen teilnehmen, desto größer sind die Chancen in diesem Ranking. Es gibt attraktive Preise für die aktivsten Schulen bei jedem Lauf.Die schnellsten Buben und Mädchen pro Schulstufe (1-4) jeder teilnehmenden Schule können sich bei den Vorläufen qualifizieren. Ziel ist das Finale der Schnellsten je Schule und Schulstufe.Es nehmen insgesamt 29 Schulen aus den Bezirken Hollabrunn, Horn, Korneuburg und Tulln an 9 Läufen teil. Der Weinberglauf ist der vorletzte Lauf. Schlussveranstaltung im Rahmen der Laufinitiative ist der Ruppersthaler Weintraubenlauf am 25. Juni.