Landesfinale U-15 in Ziersdorf

01.05.2018, 10:00 Uhr

Am 12. Juni treffen die besten Teams des Juniorcups aufeinander.

ZIERSDORF (ag). Das Landesfinale im Raiffeisen Junior Cup U15 findet am 12. Juni 2018 in Ziersdorf statt.Die Verantwortlichen von Gemeinde, Schule, Sponsor Raiffeisen und Sportverein sowie vom NÖFV trafen sich bereits zu einer Organisationsbesprechung, um ein umfangreiches Programm festzulegen. Neben Fußball - die besten vier Teams aus NÖ werden am Finaltag in Ziersdorf sein - haben auch die SchülerInnen der NMS Ziersdorf (Medien-Mittelschule) unter der Leitung von Dir. OSReinen großen Tag. Sie werden vor dem Finale mit einem Monsterchor von 110 Jugendlichen die Schulhymne singen und eine Akrobatik-Vorführung einstudieren.

Schulchor mit 110 Kids

Die Landeshymne wird von Lehrerinlive gesungen. Bürgermeister Johann Gartner, er ist auch Präsident des NÖFV (Fußballverband), macht den Ankick. Das erste Kreuzspiel beginnt um 09.30 Uhr. Die Landesmeisterschaft mit den besten 32 Teams aus NÖ startet mit der 1. Runde am 3. Mai 2018.