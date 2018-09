Prahmos-Cup in Schöngrabern

07.09.2018, 18:00 Uhr

Franz Wolf und Hanna Kwapil vom TC Schöngrabern siegten im Doppel.

SCHÖNGRABERN (da). Beim heurigen PRAHMOS Tennis Cup in Schöngrabern, wo Spieler aus dem ganzen Bezirk teilnahmen, lieferten sich die Hobbyspieler und -spielerinnen einen tollen Schlagabtausch und viele spannende und brisante Duelle. Beim einwöchigen Turnier gab es sowohl eine Einzelwertung als auch ein Blitz Doppel am Sonntag. Den Einzeltitel sicherte sich in Grabernaus Jetztelsdorf gegen(TC Obermarkersdorf). Endstand im Finale war 6:3, 6:1. Nach den Turniersiegen in Alberndorf, Mailberg und Obermarkersdorf gewann Fasching nun auch in Schöngrabern. Beim abschließenden Turnier (02.09.-09.09) in Haugsdorf kann er die Möglichkeit seine Serie erfolgreich zu komplettieren. Den Doppel Titel sicherte sichmit seiner Partnerin(beide TC Schöngrabern) in einem guten Finale gegen Einzelsieger Raphael Fasching und Daniel Arbes. Tennisverein Obmannbedankte sich bei allen Spielern und mitwirkenden Helfern die einen reibungslosen Ablauf der Turnierwoche möglich machten.