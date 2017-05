Schülerliga: BG Hollabrunn siegte!

09.05.2017, 08:00 Uhr

Wie bereits bei den U-13-Teams wurde auch die U-15 Bezirksmeister.

BEZIRK. Ende April wurde in Hollabrunn das Frühjahrsturnier für U-15 Schulmannschaften ausgetragen. Die Burschen der beiden Gymnasien sowie der Mittelschulen Göllersdorf und Retz ließen sich von den widrigen Wetterverhältnissen nicht abhalten und bestritten durchwegs spannende und sehr fair geführte Spiele. Im Eröffnungsspiel traten die Mannschaften der Gymnasien gegeneinander an.In diesem Spiel mit vielen schönen Spielzügen auf beiden Seiten konnte sich das Team des Erzbischöflichen Gymnasiums (EBG), welches erstmals vonbetreut wurde, mit 2:0 durchsetzen. Auch die weiteren Spiele verliefen durchwegs spannend und endeten meist mit knappen Ergebnissen.Wie schon eine Woche zuvor bei der U-13 gewann die Mannschaft von Betreuer(BG) auch die Wertung im U-15 Juniorcup und spielte als Bezirksmeister am 9. Mai 2017 in der 1. Runde der Landesmeisterschaft. Den zweiten Platz belegte das EBG Hollabrunn, welches beim Frühjahrsturnier alle 3 Spiele gewinnen konnte. Auf den Plätzen drei und vier folgten die Mannschaften der NMS Göllersdorf und NMS Retz.