WRT-Fahrer starteten in die Saison

26.07.2017, 07:00 Uhr

Hollabrunner Autocrosser beim 1. Staatsmeisterschaftslauf in Fuglau.

Kürzlich fand der erste ÖMSV Autocross-Staatsmeisterschaftslauf der Saison am Nordring in Fuglau bei Horn statt. Für den WRT Hollabrunn waren 10 Fahrer am Start. In der Tourenwagenklasse 1600 ccm erreichte Peter Sip einen guten Saisonauftakt mit seinem VW Polo und platzierte sich im Finale am 3. Platz. Franz Maurer konnte sich in dieser Klasse den 5. Platz und somit wichtige Punkte für die Meisterschaft sichern.Fürsowiewar leider nach den Vorläufen in der Klasse Tourenwagen bis 2000 ccm aufgrund technischer Probleme Schluss für diesen Renntag.undgingen für den WRT in der Tourenwagenklasse bis 4000 ccm an den Start.„Oldie“fuhr mit seinem Porsche Buggy im Finale einen klaren Sieg heraus. Youngstarkonnte ebenfalls bei den Racer Buggies (für Kinder) seinen ersten Sieg in der heurigen ÖMSV-Saison erreichen.landete auf dem tollen 5. Platz. Das Weinviertler Racing-Team bereitet sich bereits auf den nächsten Lauf am 23.07.2017 in Lohn (NÖ) vor. Nähere Infos unter www.wrt-hollabrunn.at