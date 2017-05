Auswahl der besten Weine

09.05.2017, 08:00 Uhr

Die Vorbereitungen für die 48. Retzer Weinwoche mit Probenübernahme gestartet.

RETZ. Die Retzer Weinwoche geht heuer in die 48. Runde. Ungebrochen ist auch der Run beim Einreichen der Weine, was den Erfolg der Weintage bestätigt. Wie jedes Jahr fällt auch heuer wieder zu Fronleichnam (15.6.) der Startschuss für den Ausschank von etwa 750 Weinen aus dem Westlichen Weinviertel im Retzer Sparkassengarten!Das Spektakel rund um den Wein dauert dann noch bis 25. Juni. In den vergangenen Tagen wurden an die 750 Weine im Landesweingut Retz abgegeben, davon sind etwa 14 % Rotweine. Bei den Weißweinen hat natürlich wieder der Grüne Veltliner mit 42 % die Nase vorne, wobei wir uns auf rund 170 Weinviertel DAC freuen dürfen. Weiters wurden 34 Süßweine eingereicht.Nun werden die Weine von einer ausgewählten Kommission verkostet. Die Sortensieger-Endverkostung findet dann am 10. Mai statt. „Zu erwarten sind heuer komplexe, dichte, fruchtige Weine, die auch gut lagerfähig sein werden,“ so, Obmann des Bezirksweinbauverbandes Retz.„Durch die begünstigte Witterung, niederschlagsreich bis Juli, war der Jahrgang dann schluss-endlich auch noch vom wunderschönen Herbst gesegnet.“ Ebenso erwartungsvoll wie die Weine klingt auch das Unterhaltungsprogramm: Heimische Musikkapellen werden die Herzen der Blasmusikfreunde höherschlagen lassen, und die Stimmungskanonen „Die Jungen Fetzer“ spielen am 17. 6. auf. Die „Mostland Stürmer“ unterhalten Sie bei der Nacht in Tracht am 23. 6., wo auf jeden Gast, der in Tracht erscheint, ein Überraschungsgeschenk wartet. Weiters stehen am Eröffnungstag die allseits bekannten BAFF am Spielplan und am 24. 6. „Ben & The Cableguys“.Die kulinarische Palette ist vielfältig und reicht vom knusprigen Grillhenderl über herzhafte Aufstrichbrote bis zu köstlichen Süßspeisen. Doch bevor es soweit ist, haben die Verantwortlichen noch jede Menge zu tun. Und man darf wieder gespannt sein, wer heuer den begehrten Titel „Winzer des Jahres“ an Land zieht.