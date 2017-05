05.05.2017, 11:31 Uhr

Physiotherapeut/SpinaCare GmbH, Hollabrunn

Was hat Sie zur Gründung einer Firma veranlasst?„Ich will Menschen mit Rückemproblemen ein Trainingsgerät für Zuhause mitgeben“.Wie konnten Sie Ihre Idee umsetzen?„Mit zwei Mitarbeitern habe ich den Prototyp eines Massageboards entwickelt“.Wie beschreiben Sie Ihr neues Gerät? Es ermöglicht in Arbeitspausen eine entspannende Rückenmassage im Stehen“.