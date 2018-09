Es regnete Gold in Hollabrunn

18.09.2018, 18:00 Uhr

Insgesamt 39 Goldmedaillen gab es für die Fleischerbetriebe aus dem Bezirk bei der Wurst-WM.

Fleischerei Hofmann

BEZIRK (jrh). Beim intern. Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren in Hollabrunn gab es für die heimsichen Betriebe insgesamt 538 Goldmedaillen, dabei gingen 220 an niederösterreichische Fleischerbetriebe. 60 Telnehmer aus Österreich, Luxenburg und Schweiz reichten 756 Produkte ein. Stark vertreten waren vier Top-Betriebe aus dem Bezirk Hollabrunn.Seit 1997 wird die Weinviertler Fleischhauerei vonjun. und seiner Gattin Andrea geführt. Der Traditionsbetrieb legt besonders großen Wert auf Herkunft, Frische, Geschmack und Qualität ihrer Produkte. Ihre Fleisch- und Wurstspezialitäten werden nach traditionellen Rezepten und ausschließlich mit Fleisch und Rohstoffen aus der Region Weinviertel hergestellt. Die Fleischerei Hofmann holte bei der Wurst-WM 9 x Gold und 3 x Silber.

Fleischerei Arthold

Fleischerei Robert Hündler

Landfleischerei Sturm

Zur Sache:

Die Fleischerei Arthold besteht seit bereits 160 Jahren in Zellerndorf. 1847 gegründet, wird sie nun in sechster Generation betrieben. Die Produkte der Dorffleischerei werden aus Meisterhand hergestellt. Qualität und Frische der Produkte sowie Beständigkeit und Regionalität haben oberste Priorität. Bei der diesjährigen Wurst-WM konnte die Fleischerei für ihre hausgemachten Produkte insgesamt 11 Gold- und sieben Silbermedaillen mit nach Hause nehmen.In der Fleischerei Hündler werden seit Generationen hochwertige Fleisch- und Wurstspezialitäten hergestellt. Robert Hündler führt die, in Sitzendorf beheimateten, Fleischerei in dritter Generation. In diesem Traditionsbetrieb wird viel Wert auf Qualität und Regionalität gelegt. Für Hündler gab es 17 x Gold und 3 x Silber.Die Land-Fleischerei Sturm wurde im Oktober 2007 von den Zwillingsbrüdern Erich und Franz Sturm gegründet und ist somit ein junges Unternehmen. Sie holten 2 x Gold und 2 x Silber.Die Wurst-WM ist ein Produktwettbewerb, bei dem jedes der eingereichten Produkte eine Medaille erringen kann. Das hervorragende Gesamtergebnis beläuft sich auf 538 Gold-, 145 Silber- und 33 Bronzemedaillen! Der Großteil der Goldmedaillen ging an Niederösterreich, das Bundesland mit den meisten Einreichungen, gefolgt von Oberösterreich und Tirol.• Fleischerei Hofmann: 9 x Gold, 3 x Silber. (Unter den Klassikern befinden sich vor allem ihre Käsekrainer, Kürbiskern Hauswürstel und der Veltlinerschinken).• Fleischerei Arthold: 11 x Gold, 7 x Silber.• Fleischerei Hündler: 17 x Gold, 3 x Silber.• Landfleischerei Sturm: 2 x Gold, 2 x Silber. (Bei der Wurst-WM wurden Cabanossi, die geselchte Bratwurst, der Sandbergschinken und die bei der Blunzn-WM prämierte Blutwurst jeweils mit Gold ausgezeichnet).In der vierköpfige Promi-Jury bestehend aus Propst Prälat des Stifts Herzogenburg Maximilian Fürnsinn, Dr. vet.med. Christina Riedl, Land NÖ Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle, Chefredakteur von Das Lebensmittelhandwerk Johannes Rottensteiner und Hollabrunner Bürgermeister Erwin Bernreiter.