Probus fördert Genusspartnerschaft

08.05.2017, 07:16 Uhr

Weinstraße & Probus zeichnen „Wäldar Win“-Partnerbetriebe aus.

BEZIRK. Weinviertler Wein für die KäseStrasse, Bregenzerwälder Käse für die Weinstraße, eine kulinarische Partnerschaft verbindet auf genussvolle Weise die beiden Regionen miteinander.Hinter diesem langjährigen Projekt steht die Generali Winzer-Initiative Probus undin Zusammenarbeit mit der KäseStrasse Bregenzerwald, dem Regionalen Weinkomitee Weinviertel und der Weinstraße Weinviertel. Würzige Gegengabe aus dem Bregenzerwald ist der „Weinviadla Kas“ von der Bergkäserei Schoppernau.Im Rahmen der Schlussauskostung des „Wäldar Win 2017“ in Bezau wurden drei Wäldar-Win-Gastronomiebetriebe für ihre besonders enge Partnerschaft mit der Weinstraße Weinviertel ausgezeichnet: das Gasthaus Schrannenhof in Schoppernau, das Hotel Engel in Mellau und das Gasthaus Löwen in Andelsbuch.von der Weinstraße Weinviertel: „Der „Wäldar Win“ ist Botschafter des Weinviertels im Bregenzerwald. Umso mehr freuen wir uns, dass wir im Bregenzerwald starke Partner gewonnen haben, die den Wäldar Win und damit auch ein Stück Weinviertel mit Begeisterung an ihre Gäste weiterreichen.“

Zur Sache:

Gemeinsames Engagement: Dipl.-Sommelier Alex Feuerstein, Vertrieb Wäldar Win, Walter und Swenja Rogelböck, Hotel Engel in Mellau, Viktor und Maria Zündel, GH Schrannenhof in Schoppernau, Jochen und Susanne Braun, GH Löwen in Andelsbuch, Nicole Vöhl-Wolf, KäseStrasse Bregenzerwald, Klaus Gössl, Weinstraße Weinviertel.