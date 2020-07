Es tut sich was beim Wachauer „Jedermann“

Intendant Markus Strahl hat der Corona-Kriese die Stirn geboten und für die Wachaufestspiele Weißenkirchen ein buntes Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen lässt.

Neben dem schon traditionellen „Jedermann“ (4.- 12.9 2020) bietet er an 4 Wochenenden drei verschiedene Komödien und ein musikalisches Wochenende.

Begonnen wurde mit „Freundschaftsspiel“ vom Kultautor Stefan Vögel (24.-26.7) In der turbulenten Komödie geht es um einen Wettlauf gezeugter und ungezeugter Babys, verzwickte zwischenmenschliche Beziehungen, Männerfreundschaften und Fußballleidenschaft. Flotte Dialoge und überraschende Wendungen garantieren einen vergnüglichen Abend mit Leila Strahl, Anke Zisak, Michael Düregger, Martin Gesslbauer und Felix Kurmayer.

Dann geht es weiter mit

„Butterbrot“ von Gabriel Baylli (31.7.-2.8.2020

„Schmetterlinge sind frei“ von Leonard Gershe (7.-9.8.2020)

Andy Lee Lang mit Welthits (28.8.2020)

Wilhelm Busch in Wort und Ton mit Stephan Paryla, Benno Schollum und Albert Sassmann

(29.8.2020)

Musicals & movies unplugged mit Werner Auer und Anna Burger (30.8.2020)