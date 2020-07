Stephan Paryla-Raky kehrt zurück auf die Burgruine Gars

Stephan Paryla-Raky, der in der Hauptrolle der „Geschichte vom Soldaten“ unter der Leitung von Heinz Holecek 1988 die allererste Produktion in der Garser Burg gestaltete, kam zur Feier des dreißigsten Geburtstags der Sommeroper zurück auf die Burgruine.

Gemeinsam mit dem Bariton Benno Schollum und dem Pianisten Albert Sassmann führte er durch die Welt des Wiener Liedes. Präsentiert wurde ein bunter Reigen bekannter Melodien, unter anderem auch Kompositionen von Robert Schollum, dem Vater von Benno Schollum (nach dem übrigens auch eine Straße in Gmünd benannt ist).

Aber auch Einblicke in die Wiener Seele durch Texte von Anton Kuh, Fritz Grünbaum, Josef Weinheber u.a. erheiterten das Publikum.

Ein weiteres Highlight war auch die wetterbedingte Aufführung im stimmungsvollen Festsaal der Burg, was den Zuhörern einen ungestörten Genuss bescherte.

Alles in allem ein gelungener Abend, der Lust schon auf den nächsten Besuch Stephan Parylas in Gars macht – gemeinsam mit dem Pianisten und Komponisten Bela Koreny und Texten des „Sprechschriftstellers“ Anton Kuh.

Am 21 8. 2020 um 20h